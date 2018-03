Владимир RodjER Никогосян: в первый раз играю с такими сильными игроками

Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Владимир RodjER Никогосян рассказал, как прошёл матч команды против VGJ.Thunder.

«Садимся мы на сцену сыграть квшки. Они по драфтам так себе, Леха их аутпикнул, и мы сыграли уверенно. В последней они вообще паука отдали этому бешеному [RAMZES666], тут не о чем говорить. Так что с ними кв больше не играем. В общем, стало намного проще играть, чем в предыдущих командах. Потому что сильные очень игроки, в первый раз играю с такими сильными игроками в одной команде. Побеждает команда, она у нас очень сильная, все на своих ролях — сильные исполнители, лучшие в мире. Так что у нас отличная синергия, и всё идёт так, как надо», — рассказал Владимир Никогосян.

Также Роман RAMZES666 Кушнарёв поделился дальнейшими планами коллектива.

«Поедем на WESG. Надеюсь, нормально там выступим. Денег там в два раза больше, чем на мейджоре. Вован пока почиллит в Москоу Сити», — заявил Роман Кушнарёв.

Virtus.pro обыграла VGJ.Thunder со счётом 3:0 в финале The Bucharest Major. Ранее команда из СНГ стала чемпионом мэйджоров ESL One Hamburg 2017 и ESL One Katowice 2018.