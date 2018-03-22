Флешмоб 2012 vs 2018 в Dota 2

За шесть лет игра, киберспортсмены и масштабы дисциплины изменились до неузнаваемости. Но некоторые вещи остаются неизменны.

В социальных сетях набирает обороты флешмоб 2012 vs 2018. Люди из разных стран выкладывают свои фотографии, чтобы показать, как они изменились, повзрослели, сменили имидж или обзавелись семьёй за это время. Предлагаем вам посмотреть, что произошло в Dota 2 за шесть лет.

Алексей Solo Березин

2012 год. Только начинает свою большую профессиональную карьеру в Dota 2 в футболке M5. И ещё никто не спамит 322, когда он появляется в кадре. 2018 год. Капитан сильнейшей команды СНГ Virtus.pro, чемпион трёх мэйджоров, лучший игрок ESL One Hamburg и обладатель приглашения на The International 8. А 322 стало просто мемом.

Людвиг Zai Вольберг

2012 год. 14-летний Zai начинает киберспортивную карьеру в Heroes of Newerth. В этом году он выигрывает DreamHoN и получает звание MVP сезона. Считает, что HoN — лучшая MOBA и требует больше всего скилла для игры, а Швеция — лучшая страна для киберспорта.

2018 год. Zai играет в OpTic Gaming, за его спиной два третьих места на The International. Он выступает на роли оффлейнера и саппорта и переехал в Даллас, чтобы быть поближе к своей команде. Почётный американец, по мнению игроков региона.

Вон Хок Chuan Чуань

2012 год. Игрок команды Invictus Gaming и чемпион The International 2. Один из лучших саппортов мира и большой любимец публики. Его любят за эмоции во время и после игры и за пухлые щёчки.

2018 год. Игрок, который уже несколько раз заканчивал и возобновлял карьеру. В 2018 году снова появился на профессиональной сцене в составе стака Echo International. Щечек практически не осталось, а помимо дотs ChuaN является представителем Mobile Legends, мобильной MOBA.

Тал Fly Айзик и Йохан n0tail Сундштайн

2012 год. Fly и n0tail вместе играют в составе Fnatic по HoN. Им удалось стать лучшей командой мира на тот момент, выиграв четыре LAN-финала. Из-за упадка киберспортивной сцены в HoN, они решают перейти в Dota 2. 2018 год. Fly и n0tail все еще играют вместе, но теперь в составе OG. Для команды это самый тяжёлый сезон в истории тега. Теперь составу придётся проходить через открытые квалификации.

Ярослав NS Кузнецов

2012 год. Переходит в состав Virtus.pro в качестве капитана. Проигрывает квалификации на The International, но всё равно может завардить всю карту. Ещё не чемпион Defence.

2018 год. Комментатор и аналитик студии RuHub, человек, благодаря которому каждый может почувствовать себя немного Miracle. Создатель «Фишек», «Полной контры» и почетный чемпион Defence. А ещё его любят все создатели читов.

Куро Kuroky Салехи Тахасоми

2012 год. Меняет команды каждые пару месяцев, даже попадает в Virtus.pro и думает о завершении киберспортивной карьеры. Играет на позиции саппорта, оффлейнера и керри. Занимает последнее место на The International 2012, куда приехал в качестве игрока замены. 2018 год. Капитан одной из сильнейших команд мира, Team Liquid. Действующий чемпион The International, который планирует выиграть второй чемпионат мира. Все еще может играть на керри, когда Miracle отдыхает.

Клинтон Fear Люмис

2012 год. Играет в Evil Geniuses на позиции керри/мидера вместе с Расмусом Misery Филипсеном. Недавно купил себе новый стол с призовых от первого The International. Иногда улыбается на фотографиях. 2018 год. Играет в Evil Geniuses на позиции «чтобы Sumail и Arteezy было хорошо», для чего возобновил профессиональную карьеру после лечения. Со-капитан в составе вместе с Расмусом Misery Филиписеном. Улыбается на фотографиях с беременной супругой.

The International

2012 год. Первый The International, на который проходят две квалификации. Команды разыгрывают $ 1,6 млн Турнир переезжает в США и проходит в «Бенаройя Холл», вмещающем 2500 зрителей. 2018 год. Отборы на турнир пройдут в шести регионах, в том числе в Южной Америке. Призовой фонд ниже $ 24 млн будет провалом. Впервые за шесть лет TI меняет место проведения и переезжает в Канаду. Чемпионат пройдёт в Роджерс-Арене, вместительностью до 18 тысяч зрителей.

Карта Dota 2 2012 год. 2 места для появления рун, один лес, чтобы восстановить здоровье, нужно бежать на базу, Рошан сидит в своём логове на стороне Dire. 2018 год. 6 рун на карте, у каждой стороны по два леса, никто не ходит на базу, потому что есть святилища. Рошан одиноко сидит в пещерке посреди реки.

King Leoric

2012 год. Skeleton King, король, который подходит, даёт стан и убивает. Любимец игроков на любом уровне. Обладатель одной активной кнопки. 2018 год. Wraith King. Король скелетов, обладатель самых разноцветных сетов в Dota 2. Может вызывать маленьких скелетиков, чтобы фармить лес, включать и выключать пассивную способность. Появление в профессиональной доте вызывает бурную реакцию в чате и выкрики «что ж ты пикаешь?».

Данил Dendi Ишутин

2012 год. Мидер Natus Vincere.

2018 год. Мидер Natus Vincere.