Россия победила в половине дисциплин WESG 2017

С 13 по 18 марта в Китае состоялся заключительный этап World Electronic Sports Games 2017 — мирового чемпионата по четырем играм: Dota 2, CS:GO, Starcraft 2 и Hearthstone. Прежде чем попасть на WESG 2017, спортсменам пришлось победить в региональных турнирах. В итоге Россия была представлена в трех дисциплинах, в двух из них — MOBA и боевике от Valve — завоевала золото. Правда, с одной оговоркой: женщины как раз заняли первое место в своей дивизии Counter-Stirke, тогда как мужчины — третье.

В Dota 2 верх взяла Тим Раша, сборная России, которая изначально считалась фаворитом: в ее основе — четверо игроков Virtus.pro, одной из сильнейших команд в мире. Помимо Solo, Rodjer, 9pasha и RAMZES666 в коллектив входит ILTW — «дотер» из Effect. Вместе они добрались до плей-офф, где всухую победили противников по четверть и полуфиналу: соответственно Греков из Team Hellas и бразильцев из SG e-sports. В заключительном матче добиться ровного счета не удалось, тем не менее Тим Раша одолела paiN Gaming (2-1). Таким образом, участники из РФ заняли первое место в WESG 2017 и получают за это $800 000. Общий же призовой фонд равен $1 500 000.

Сборная по CS:GO тоже состоит из звезд: Михаила Dosia Столярова, Дениса seized Костина (оба из Gambit Esports), Дениса Electronic Шарипова (Na’Vi), Дмитрия Hooch Богданова (Elements Pro Gaming) и Георгия WorldEdit Яскина (Flipside Tactics). Казалось, что дело верняк, когда участвуют стрелки популярных команд, но нет. Team Russia прошла групповой этап, первый тур плей-офф, но вылетела из полуфинала. Правда, это был не конец и отечественному предстоял еще один мачт за третье место. Тут киберспортсмены не подвели: одолев бразильцев из Team One, Team Russia занимает бронзовый пьедестал, получая $150 000. Общий же денежных фонд равен $1 500 000 — рекордная для дисциплины сумма. Большую ее часть, $800 000, забрал золотой призер — шведская команда Fnatic.

В женском, отдельном дивизионе по CS:GO, Россия все же победила. Девушки из Russian Forces изначально считались фаворитками World Electronic Sports Games 2017. Надежды, вложенные в них, участницы оправдывали сполна: спортсменки прошли групповой этап, также выиграли четверть и полуфинал. Когда настал решающий матч, Russian Forces вновь не подвела и одолела китаянок из LLG Gaming. За это Ксения vilga Клюенкова, Анна Ant1ka Ананикова (обе из RES Gaming), Алена Ailey Бордукова, Анастасия Nast1a Евдокина и Алена Candy Куваева получают большую часть фонда: $100 000 из общих $170 000.