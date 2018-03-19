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Сборная киберкоманда из России выиграла турнир среди национальных команд WESG 2017
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Сборная киберкоманда из России выиграла турнир среди национальных команд WESG 2017 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: GameGuru
Национальная киберспортивная команда из России заняла первое место в общем зачёте по итогам чемпионата World Electronic Sports Games 2017. Финальная стадия турнира проходила с 13 по 18 марта в Китае, говорится в пресс-релизе организации ESforce.
На WESG 2017 выступили одна женская и две мужских российских команды в дисциплинах Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. По итогам соревнования коллектив из России завоевал $1,05 млн призовых, заняв два первых и одно третье место.
Четыре из пяти игроков сборной в дисциплине Dota 2 представляют российскую киберспортивную команду Virtus.pro.
В октябре 2015 года USM Holdings вложил $100 млн в организацию Virtus.pro, позднее она стала основой холдинга ESforce. В 2018 году компания Mail.ru Group приобрела холдинг ESforce за 100 млн долларов.
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