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Сборная России победила на киберспортивном турнире
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Сборная России победила на киберспортивном турнире 

Lenta.ru 22 часа назад
Фото: Главный региональный
Национальная киберспортивная команда из России заняла первое место в общем зачете по итогам чемпионата World Electronic Sports Games 2017 (WESG 2017). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
На WESG 2017 выступили одна женская и две мужских российских команды в дисциплинах Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. По итогам соревнования коллектив из России завоевал более миллиона долларов призовых, заняв два первых и одно третье место.
Чемпионат проводит спортивное подразделение Alibaba Group (Alisports) и финал проходил с 13 по 18 марта в Китае. Женская сборная по CS:GO заняла первое место, обыграв команду Сингапура, Бразилии, Швеции и Китая. Мужская сборная по Counter-Strike смогла занять лишь третье место.
В российскую команду по Dota 2, которая также заняла первое место, вошли четыре игрока из Virtus.pro (Роман «RAMZES666» Кушнарёв, Павел «9pasha» Хвастунов, Владимир «RodjER» Никогосян и Алексей «Solo» Березин). Организация стала основой холдинга ESforce, а в 2016 году к числу активов присоединилась немецкая киберспортивная организация SK Gaming.
ESforce Holding — одна из крупнейших киберспортивных организаций в мире и лидер российского компьютерного спорта. Ей принадлежат 14 сайтов, 209 групп в соцсетях, cтудия комментирования, аналитики и видеопродакшена RuHub, онлайн-трансляции проектов холдинга ежегодно привлекают более 82 миллиона уникальных пользователей.
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