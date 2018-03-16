Team Russia сыграет с AGO Esports в четвертьфинале WESG 2017 

AGO Esports и GODSENT стали последними участниками плей-офф WESG 2017 по CS:GO. Команды заняли вторые места в группе С и D соответственно.
Организаторы соревнований провели жеребьёвку пар в четвертьфинале турнира. Матчи стартуют 17 марта в 5:00 по московскому времени.
Пары команд:
Fnatic — MVP PK Cloud9 — Team One Space Soldiers — GODSENT
Team Russia — AGO Esports
В плей-офф коллективы сыграют все матчи в формате Bo3 (до двух побед). 18 марта состоится игра за третье место. World Electronic Sports Games 2017 проходит с 13 по 18 марта в Китае. Призовой фонд составляет $ 1,5 млн