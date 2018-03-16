Team Russia сыграет с AGO Esports в четвертьфинале WESG 2017

AGO Esports и GODSENT стали последними участниками плей-офф WESG 2017 по CS:GO. Команды заняли вторые места в группе С и D соответственно.

Организаторы соревнований провели жеребьёвку пар в четвертьфинале турнира. Матчи стартуют 17 марта в 5:00 по московскому времени.

Пары команд:

Fnatic — MVP PK Cloud9 — Team One Space Soldiers — GODSENT

Team Russia — AGO Esports

В плей-офф коллективы сыграют все матчи в формате Bo3 (до двух побед). 18 марта состоится игра за третье место. World Electronic Sports Games 2017 проходит с 13 по 18 марта в Китае. Призовой фонд составляет $ 1,5 млн