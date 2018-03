Inflame заменил Ohaiyo в LGD.Forever Young

Inflame returns to LGD Forever Young. Ohaiyo out. The team will now have to play through the Open Qualifiers for The International. Roster: 1. Monet 2. Super 3. Inflame 4. Yao 5. Ahfu#Dota2

— Wykrhm Reddy (@wykrhm) 12 марта 2018 г.

Inflame был переведен в запас LGD.Forever Young в феврале 2018 года. Его место в составе занял Ohaiyo.

LGD.FY лишилась 199 очков DPC, так как произвела изменения в составе. Коллектив сможет попасть на The International 2018 только через открытые отборочные.

Состав LGD.Forever Young:

Ду «Monet» Пэн Се «Super» Цзюньхао Хэ «Inflame» Юнчжэн Яо «Yao» Чжэнчжэн Тью Сун «AhFu» Чуан