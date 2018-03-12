Newbee сыграет в одной группе с VGJ.Thunder на DPL Season 5

Организаторы пятого сезона Dota2 Professional League посеяли участников высшего дивизиона в две группы. Победитель прошлого турнира серии LGD.Forever Young встретится с Vici Gaming в группе B, а Newbee и VGJ.Thunder поборются в группе A.

Групповой этап пройдет по круговой системе с матчами до двух побед. В плей-офф пройдут 8 из 12 команд. Лидеры групп попадут в полуфиналы, коллективы, занявшие вторые места — в четвертьфиналы, а остальные квалифицировавшиеся составы поборются в 1/8.

Группа A:

Группа B:

Плей-офф пройдет в формате single-elimination с играми до двух побед и финалом — до трех. На турнире также состоится матч за третье место.

Dota2 Professional League Top Season 5 пройдет с 13 марта по 22 апреля. Призовой фонд чемпионата составит миллион юаней или ~$158 тыс.