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Newbee сыграет в одной группе с VGJ.Thunder на DPL Season 5
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Newbee сыграет в одной группе с VGJ.Thunder на DPL Season 5 

CyberSport.ru 12 марта 2018
Организаторы пятого сезона Dota2 Professional League посеяли участников высшего дивизиона в две группы. Победитель прошлого турнира серии LGD.Forever Young встретится с Vici Gaming в группе B, а Newbee и VGJ.Thunder поборются в группе A.
Групповой этап пройдет по круговой системе с матчами до двух побед. В плей-офф пройдут 8 из 12 команд. Лидеры групп попадут в полуфиналы, коллективы, занявшие вторые места — в четвертьфиналы, а остальные квалифицировавшиеся составы поборются в 1/8.
Группа A:
Группа B:
Плей-офф пройдет в формате single-elimination с играми до двух побед и финалом — до трех. На турнире также состоится матч за третье место.
Dota2 Professional League Top Season 5 пройдет с 13 марта по 22 апреля. Призовой фонд чемпионата составит миллион юаней или ~$158 тыс.
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