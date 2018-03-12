Роман Дворянкин: Нашей главной проблемой будут мысли о том, как сохранить форму на ближайшие месяцы

«Это ровно те проблемы, с которыми мы хотим сталкиваться. Что в начале марта гарантируем себе попадание на The International и что нашей главной проблемой будут мысли о том, как сохранить форму на ближайшие месяцы. Я очень рад, что мы находимся в этом состоянии.

Что касается нашей формы к августу, то с нынешними двухнедельными патчами игра очень сильно меняется, состояние сцены довольно динамичное. То что мы на вершине прямо сейчас, не гарантирует того, что мы будем находиться там через месяц, два или три. Это можно решить только тяжелой каждодневной работой, которую проделывают наши игроки. С мотивацией не возникнет проблем, потому что The International — главный турнир года для всех профессиональных игроков в доту и для наших парней в том числе», — рассказал Дворянкин

11 марта Virtus.pro выиграла The Bucharest Major, обыграв в финале VGJ.Thunder со счетом 3:0. Победа на турнире гарантировала команде приглашение на The International 2018.

Источник