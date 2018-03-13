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Менеджер состава LGD.Forever Young: иногда Ohaiyo не успевал за командой
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Менеджер состава LGD.Forever Young: иногда Ohaiyo не успевал за командой 

Чемпионат.com 13 марта 2018
Фото: CyberSport.ru
Менеджер состава LGD.Forever Young по Dota 2 Пан Fei Фэй прокомментировал уход из команды Чонга Ohaiyo Синь Ху, которого заменил Хэ Inflame Юнчжэн.
«На мейджоре состав выступил очень плохо. Было видно, что коллектив еще не сыгрался. Я же еще во время китайского нового года подыскивал новую команду для Inflame. Поэтому мы встретились с ним после турнира и решили дать друг другу еще один шанс. Ohaiyo неплохо владеет китайским языком на разговорном уровне, но ему было тяжело привыкнуть к тому, как общаются во время игры китайские команды. Поэтому иногда он не успевал за командой», — рассказал Пан Фэй.
Ohaiyo присоединился к LGD.Forever Young 5 февраля 2018 года. Вместе с ним команда не смогла пробиться через квалификации на Dota 2 Asia Championships 2018 и DreamLeague Season 9, а на The Bucharest Major заняла 15-16-е место.
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