BurNIng: «Игровой стиль китайских команд слишком простой»

BurNIng: «Игровой стиль и стратегии китайских команд по-прежнему слишком простые»

Ветеран Dota Сюй BurNIng Чжилэй рассказал, что китайские коллективы не умеют импровизировать, в отличие от западных. В интервью Huomao он также объяснил, почему сейчас керри — самая важная роль.

«Игровой стиль и стратегии китайских команд по-прежнему слишком простые. Коллективы не умеют импровизировать. Западные составы всегда пытались исправить ошибки на драфте необычными линиями, сменой ролей или неожиданными решениями. BurNIng рассказал, почему китайские команды уступают западным:

[Фаворитами на DAC] из китайских команд я считаю VGJ.Thunder и LGD Gaming. Среди западных коллективов я бы выделил Evil Geniuses, Virtus.pro и Team Secret».

«На мой взгляд, роль керри сейчас очень важна. Во-первых, потому что офлейнерам усложнили жизнь. Значит теперь керри обязан давить на противника в начале игры. А во-вторых, появился Nullifier, с помощью которого можно в момент уничтожить любого персонажа и закончить матч. Звездный китайский керри поделился мнением об этой роли в нынешней мете:

Есть два типа керри. В первый входят герои вроде Dragon Knight, Death Prophet и Lycan. Все они очень зависят от темпа: получили нужный уровень или предмет — пошли вместе с командой драться, ломать башни, давить оппонентов и набирать преимущество. Другие керри — те ненавистные всем "фармилы", которые не отрываются от крипов, пока не наберут критическую массу. После этого они просто сносят всех и вся. Эти керри используют преимущество по опыту и золоту».

BurNIng профессионально выступает с 2008 года. Он играл в составах Team DK, Vici Gaming и Invictus Gaming. В сентябре 2017 года он ушел в инактив, а в начале 2018 года присоединился к команде Big God вместе с Чжан Xiao8 Нином и Ло Ferrari_430 Фэйчи. Коллектив занял пятое место в китайских отборочных на DAC 2018.