Team Liquid подписала Fr0zen

Фрэнк Fr0zen Чжан заключил контракт с Team Liquid. Первым турниром для Чжана под тегом организации станет WESG 2017 Hearthstone, который проходит с 13 по 18 марта в Китае. Призовой фонд чемпионата составляет $300 тыс.

Hs.battlenation.ru До Liquid Чжан выступал за Team Hearthlytics и Luminosity Gaming. В январе 2018 года он посетил 2017 Hearthstone World Championship, где занял второе место и получил $150 тыс. Всего за два года карьеры Fr0zen заработал свыше $225 тыс. Team Liquid открыла состав по Hearthstone в марте 2014 года. В том же году команду покинул Джейсон Amaz Чан, а в октябре 2017 года руководство Liquid исключило Евгения Neirea Шумилина. Украинец выступал за организацию с ноября 2014 года и под ее тегом он занял 3-4 место на Hearthstone Spring Championship 2017, а также вошел в топ-8 на HCT Winter Championship 2017.

Team Liquid

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