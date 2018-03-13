Ещё
Team Liquid подписала Fr0zen
Далее:
Читайте также:
Ещё

Team Liquid подписала Fr0zen 

CyberSport.ru 13 марта 2018
Фото: CyberSport.ru
Фрэнк Fr0zen Чжан заключил контракт с Team Liquid. Первым турниром для Чжана под тегом организации станет WESG 2017 Hearthstone, который проходит с 13 по 18 марта в Китае. Призовой фонд чемпионата составляет $300 тыс.
Hs.battlenation.ru  До Liquid Чжан выступал за Team Hearthlytics и Luminosity Gaming. В январе 2018 года он посетил 2017 Hearthstone World Championship, где занял второе место и получил $150 тыс. Всего за два года карьеры Fr0zen заработал свыше $225 тыс. Team Liquid открыла состав по Hearthstone в марте 2014 года. В том же году команду покинул Джейсон Amaz Чан, а в октябре 2017 года руководство Liquid исключило Евгения Neirea Шумилина. Украинец выступал за организацию с ноября 2014 года и под ее тегом он занял 3-4 место на Hearthstone Spring Championship 2017, а также вошел в топ-8 на HCT Winter Championship 2017.
Team Liquid
Дэвид «Dog» Каэро Янне «Savjz» Микконен Джеффри «SjoW» Брюси Бертран «ElkY» Гроспелье Фрэнк «Fr0zen» Чжан
CyberSport.ru: последние новости
Team Empire встретится с Team Secret на майноре DreamLeague Season 9 SK Gaming стала фаворитом WESG 2017 по мнению букмекеров Newbee сыграет с VGJ.Thunder в полуфинале The Bucharest Major. Team Secret и Evil Geniuses покинули турнир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение