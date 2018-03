Подписчики Twitch Prime будут получать бесплатные игры

Платформа прямых трансляций и обитель девушек с пониженной социальной ответственностью, любящих позировать перед веб-камерой, Twitch объявила о том, что премиальные подписчики начнут получать бесплатные игры. Ежемесячная акция стартует с этого четверга, 15 марта.

В этом месяце будут раздавать: Candlekeep: Tomb of Annihilation, SUPERHOT, Oxenfree, Mr Shifty и Shadow Tactics: Blades of the Shogun. На апрель у сервиса припасены: Tales from the Borderlands, SteamWorld Dig 2, Tokyo 42, Kingsway и Dubwars.

Как именно можно получить свою халяву, к сожалению, не рассказали. Разумеем — нужно скачать приложение Twitch.