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Сергей «God» Брагин: Ушел бы из Gambit, даже если бы у меня не было варианта с Team Spirit
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Сергей «God» Брагин: Ушел бы из Gambit, даже если бы у меня не было варианта с Team Spirit 

Советский спорт 14 марта 2018
«Наверное, это можно описать как разногласия между некоторыми игроками и некоторыми людьми в управлении организации. Действительно, и игроки, и сам Кондаков хотели только одного — чтобы результаты становились лучше, команда двигалась вперед, мы отбирались на турниры, а усилия, которые были вложены в развитии команды, окупались. Но, этого не происходило.
Там убрали определенных игроков, которые, по мнению Кондакова, мешали развитию команды. И взяли новых — либо с новыми взглядами, новыми идеями, свежим восприятием; либо тех, кто был согласен с направлением, которое выбрал Алексей. Мой уход — это обоюдное решение. Как игроку мне было трудно находиться под таким давлением. Алексей тоже вряд ли расстроился из-за этого.
Я решил, что мне нужно уходить из Gambit. Я, наверное, ушел бы из команды, даже если бы у меня не было варианта с Team Spirit. За Gambit выступают очень хорошие ребята и перспективные игроки; если не опустят руки и [продолжат] дальше играть, то все у них получится. Не хочу углубляться в то, почему я ушел, но могу сказать что это [было] не мое.
Это не значит что там кто-то плохой или я хороший — у [меня] самого много проблем. Ребята из Spirit готовы мне помогать. И я перешел в Spirit не потому, что там „снова 2015 год“. Просто так получилось что четыре игрока из того состава снова собрались вместе», — рассказал Брагин.
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