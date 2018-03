Sheever станет ведущей DreamLeague Season 9. SirActionSlacks не приедет на турнир

Организаторы DreamLeague Season 9 пригласили Йорин Sheever ван дер Хейден провести чемпионат, а также огласили список комментаторов и аналитиков англоязычной студии. Джейк SirActionSlacks Каннер, которого также позвали на майнор, не сможет поучаствовать в его освещении. Он будет находиться на PGL PUBG Spring Invitational 2018.

Boom. Here are the talent for NEXT WEEKS playoffs! #DHDreamLeague https://t.co/f45EujXXpi pic.twitter.com/SQc1tpKCjD— DreamHack Dota (@DreamHackDota) March 14, 2018

Комментаторы и аналитики англоязычной студии DreamLeague Season 9:

Тед PyrionFlax Форсих;

Остин Capitalist Уолш;

Уильям Blitz Ли;

Иоаннис Fogged Лукас;

Оуэн ODPixel Дэвис;

Дэррен KillerPigeon Элми.

Майнор DreamLeague Season 9 пройдет 21-25 марта в Стокгольме на арене Monster Energy DreamHack Studios. Призовой фонд турнира составит $300 тыс. и 300 очков Dota Pro Circuit. Их разыграют восемь команд.

Участники DreamLeague Season 9:

Team Liquid

Team Empire

Fnatic

Immortals

Team Secret

OG paiN Gaming

Newbee