Vega Squadron и Team Spirit сыграют на StarLadder Imbatv Invitational

Чемпионат пройдет с 22 по 25 марта в китайском городе Чунцин.

Участники турнира: Vega Squardron, Team Spirit, AGO Gaming, Tyloo, Flash Gaming, MVP PK, Boot.Ds, Scarz Absolute.

StarLadder and Imbatv are glad to announce a new season of CS:GO Invitational#csgo #cssltv #Invitational Details:https://t.co/eZPwBPtqBB pic.twitter.com/0VnwcAi54N

— StarLadder CS:GO (@cssltv) 15 марта 2018 г.

Восемь приглашенных команд сразятся за призовой фонд в $150 тысяч.

Источник