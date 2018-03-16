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The International 2018 пройдет в Канаде
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The International 2018 пройдет в Канаде 

CyberSport.ru 16 марта 2018
Фото: Api.selcdn.ru
Восьмой турнир серии The International примет канадский Ванкувер. Плей-офф чемпионат пройдет 20-25 августа. Билеты на ивент поступят в продажу в конце марта.
Плей-офф пройдет на Роджерс Арене, домашнем стадионе команды НХЛ «Ванкувер Кэнакс». Стадион вмещает до 19 700 зрителей.
Билеты на TI8 поделены на две категории — The Midweek и The Finals. Билеты первого типа будут стоить 125 канадских долларов (~5,5 тыс. руб.), они гарантируют проход на первые три дня мейн ивента. Попасть на последние два дня можно за 250 канадских долларов (~11 тыс. руб.).
Билеты будут продаваться на этой странице. Билеты первой категории поступят в продажу 23 марта в 20:00 мск, а второй — 24 марта в 08:00 мск.
The International впервые пройдет в Канаде. Первый турнир серии принял немецкий Кельн, а все остальные проходили в американском Сиэтле.
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