Стартап gg, в который инвестировал «Ситимобил», вышел на московский рынок грузоперевозок и эвакуаторов

Фото: iStock

Стартап gg, развивающий в Армении сервис такси ggTaxi, выходит на российский рынок с сервисом грузоперевозок ggTruck и платформой для вызова эвакуатора ggEvacuator. Об этом сообщает vc.ru.

Оба сервиса работают в одном приложении для устройств под управлением Android и iOS. Стоимость вызова грузовика стартует от одной тысячи рублей, а минимальная цена при заказе эвакуатора — 1,6 тысячи. Окончательная стоимость зависит от продолжительности заказа и расстояния поездки. Сейчас gg принимает к оплате только наличные, а в будущем планируют добавить оплату картой.

Цена грузоперевозок составит 25 рублей за км, а для эвакуаторов — 50 рублей за км. Минимальное расстояние для поездки — 10 км. Компания сотрудничает с водителями на личных автомобилях и индивидуальными предпринимателями. По собственным данным, с компанией уже работает 30 водителей грузовиков и 10 водителей эвакуаторов.

Водители, которые сотрудничают с gg, указывают в системе личные данные, а также информацию об автомобиле. Компания берет с каждого заказа комиссию в 10—15%. До конца этого года площадка рассчитывает выйти на уровень 400 заказов в день и увеличить этот показатель до одной тысячи. В будущем gg рассчитывает выйти в другие российские миллионники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Яндекс» разрешил автомобилистам вызвать эвакуатор в «Навигаторе»

Компания работает в Армении и Грузии. Москва стала 14 городом присутствия для gg. Агрегатор такси «Ситимобил» инвестировал в проект $65 тысяч в 2017 году. А общие инвестиции в проект достигли $215 тысяч. В «Ситимобил» поддержали решение gg о выходе на столичный рынок грузоперевозок и эвакуаторов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!