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Россиянки сыграют с командой Швеции в полуфинале WESG 2017
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Россиянки сыграют с командой Швеции в полуфинале WESG 2017 

CyberSport.ru 12 часов назад
Russian Forces встретятся с Team Sweden в полуфинале WESG 2017 CS:GO — Female. В каждом составе есть по две представительницы команды RES Gaming: Анна Ant1ka Ананикова и Ксения vilga Клюенкова от России; Джулия juliano Киран и Зайнаб zAAz Турки от Швеции. В другом матче сыграют Those Damn Canadians и LLG Gaming. В групповом этапе россиянки выиграли один матч и два провели вничью.
WESG 2017 — Female по CS:GO среди женщин проходит в Китае с 15 по 17 марта. На нем разыгрывают $170 тыс. Женский турнир по Hearthstone завершился на день раньше. Его выиграла GLHuiHui$30 тыс. Россиянка Мария harleen Кобзарь не вышла из группового этапа.
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