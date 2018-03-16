Россиянки сыграют с командой Швеции в полуфинале WESG 2017

Russian Forces встретятся с Team Sweden в полуфинале WESG 2017 CS:GO — Female. В каждом составе есть по две представительницы команды RES Gaming: Анна Ant1ka Ананикова и Ксения vilga Клюенкова от России; Джулия juliano Киран и Зайнаб zAAz Турки от Швеции. В другом матче сыграют Those Damn Canadians и LLG Gaming. В групповом этапе россиянки выиграли один матч и два провели вничью.

WESG 2017 — Female по CS:GO среди женщин проходит в Китае с 15 по 17 марта. На нем разыгрывают $170 тыс. Женский турнир по Hearthstone завершился на день раньше. Его выиграла GLHuiHui$30 тыс. Россиянка Мария harleen Кобзарь не вышла из группового этапа.