Team Empire сыграет с Team Secret в первом матче на DreamLeague Season 9

Гранд-финал будет сыгран до трех побед, а все остальные матчи — до двух.

DreamLeague Season 9 пройдет с 21 по 25 марта в Стокгольме, Швеция. Команды разыграют $300 тысяч и 300 очков DPC.