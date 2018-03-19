Регион СНГ вышел на первое место по сумме призовых в Dota 2

Команды по Dota 2 из СНГ заработали в текущем сезоне больше призовых, чем представители других регионов. До победы сборной россии на «Кибер Олимпиаде» WESG, призовой фонд которого составил 1,5 миллиона долларов, лидерство удерживали коллективы из Европы. За первую половину сезона команды из СНГ заработали более трех миллионов долларов.

Рейтинг по сумме призовых в дисциплине Dota 2 за первую половину текущего сезона:

1. СНГ — 3 078 591 долларов

2. Европа — 2 568 894 3. Китай — 2 129 599 4. Юго-Восточная Азия — 1 038 918 5. Северная Америка — 838 550 6. Южная Америка — 531 668 Подсчеты произвел портал cybersport.ru.