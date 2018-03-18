Ещё
Сборная России по Dota 2 — победитель WESG
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России по Dota 2 — победитель WESG 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Российская пятерка по Dota 2 в составе Романа «RAMZES666» Кушнарёва, Игоря «iLTW» Филатова, Павла «9pasha» Хвастунова, Владимира «RodjER» Никогосяна и Алексея «Solo» Березина взяла верх над бразильцами из paiN Gaming в финальном матче World Electronic Games 2017. Счет поединка — 2:1. «Тим Раша» заработала 800 тысяч долларов из общего призового фонда в размере 1,5 миллиона. Бронза досталась греческой Team Hellas, переигравшей в матче за третье место Rock. Y из Китая.
WESG 2017 проходил с 13 по 18 марта в Китае. В чемпионате принимали участие только команды, состоящие из игроков одной страны.
Китай
WESG 2017
Dota 2  Плей-офф  Финал
paiN Gaming (Бразилия) — «Тим Раша» (Россия) — 1:2
Спорт-Экспресс: последние новости
Hooch получил китайскую визу для выступления на WESG за сборную России Na`Vi выиграла "размен тронами" у Fnatic в полуфинале "майнора" Женская сборная по CS:GO встретится со шведками в полуфинале WESG
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию38
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение