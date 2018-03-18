Сборная России по Dota 2 — победитель WESG

Российская пятерка по Dota 2 в составе Романа «RAMZES666» Кушнарёва, Игоря «iLTW» Филатова, Павла «9pasha» Хвастунова, Владимира «RodjER» Никогосяна и Алексея «Solo» Березина взяла верх над бразильцами из paiN Gaming в финальном матче World Electronic Games 2017. Счет поединка — 2:1. «Тим Раша» заработала 800 тысяч долларов из общего призового фонда в размере 1,5 миллиона. Бронза досталась греческой Team Hellas, переигравшей в матче за третье место Rock. Y из Китая.

WESG 2017 проходил с 13 по 18 марта в Китае. В чемпионате принимали участие только команды, состоящие из игроков одной страны.

Китай

WESG 2017

Dota 2 Плей-офф Финал

paiN Gaming (Бразилия) — «Тим Раша» (Россия) — 1:2