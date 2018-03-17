Сборная России по Dota 2 — в полуфинале WESG 2017

Российская пятерка по Dota 2 в составе Романа «RAMZES666» Кушнарёва, Игоря «iLTW» Филатова, Павла «9pasha» Хвастунова, Владимира «RodjER» Никогосяна и Алексея «Solo» Березина одержала победу над бразильской SG e-sports в матче 1/4 финала плей-офф WESG в дисциплине Dota 2. Счет встречи — 2:0. Следующий соперник коллектива определится в матче Team Hellas (Греция) — Ultima_Thule (Россия).

WESG 2017 проходит с 13 по 18 марта в Китае. Призовой фонд соревнования составляет 1,5 миллиона долларов.

Китай

WESG 2017

Dota 2 Плей-офф 1/4 финала

SG e-sports — «Тим Раша» — 0:2