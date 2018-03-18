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KRiMZ признан лучшим игроком WESG 2017
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KRiMZ признан лучшим игроком WESG 2017 

CyberSport.ru 10 часов назад
Фредди KRiMZ Йоханссон получил награду лучшего игрока WESG 2017 CS:GO по версии HLTV.org и betway. Игрок Fnatic завершил турнир со средним рейтингом 1.30. Другими кандидатами на звание MVP турнира были Кан XANTARES Дурткардес, Йеспер JW Вексель и Ахмет paz Карахока.
The HLTV & betway MVP award for WESG 2017 World Finals goes to @krimzCSGO! pic.twitter.com/I1Z5yPPOT1
— HLTV.org (@HLTVorg) 18 марта 2018 г.
Награда лучшего игрока мирового финала WESG 2017 от HLTV и betway достается KRiMZ!
KRiMZ завершил выступление на чемпионате с +102 в разнице убийств и смертей. При этом игрок делал минимум один фраг в 58,2% раундов. По этим показателям он уступил только Денису electronic Шарипову и Адилю ScreaM Бенрильтому соответственно.
Игрок Team Russia показал лучший рейтинг из всех участников WESG 2017 — 1.42. Он лидирует по разнице убийств и смертей, а также по количеству нанесенного урона за раунд.
Fnatic победила Space Soldiers в финале WESG 2017 со счетом 2:1. Чемпион получил $800 тыс., а турецкий коллектив — $300 тыс. Team Russia обыграла Team One в матче за третье место и заработала $150 тыс.
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