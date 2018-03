KRiMZ признан лучшим игроком WESG 2017

Фредди KRiMZ Йоханссон получил награду лучшего игрока WESG 2017 CS:GO по версии HLTV.org и betway. Игрок Fnatic завершил турнир со средним рейтингом 1.30. Другими кандидатами на звание MVP турнира были Кан XANTARES Дурткардес, Йеспер JW Вексель и Ахмет paz Карахока.

The HLTV & betway MVP award for WESG 2017 World Finals goes to @krimzCSGO! pic.twitter.com/I1Z5yPPOT1

— HLTV.org (@HLTVorg) 18 марта 2018 г.

Награда лучшего игрока мирового финала WESG 2017 от HLTV и betway достается KRiMZ!

KRiMZ завершил выступление на чемпионате с +102 в разнице убийств и смертей. При этом игрок делал минимум один фраг в 58,2% раундов. По этим показателям он уступил только Денису electronic Шарипову и Адилю ScreaM Бенрильтому соответственно.

Игрок Team Russia показал лучший рейтинг из всех участников WESG 2017 — 1.42. Он лидирует по разнице убийств и смертей, а также по количеству нанесенного урона за раунд.

Fnatic победила Space Soldiers в финале WESG 2017 со счетом 2:1. Чемпион получил $800 тыс., а турецкий коллектив — $300 тыс. Team Russia обыграла Team One в матче за третье место и заработала $150 тыс.