Evil Geniuses не пустила Na’ Vi в финал «майнора» в Джакарте

Evil Geniuses нанесла поражение Natus Vincere в полуфинальном матче плей-офф GESC Indonesia Minor со счетом 2:0, повторив результат встречи с украинской командой на групповом этапе. Соперником «Злых гениев» по решающему поединку будет китайская VGJ.Thunder.

"Майнор" проходит в Джакарте. В соревновании принимали участие восемь команд. Призовой фонд составляет 300 тысяч долларов.

Джакарта (Индонезия)

GESC: Indonesia Minor

Плей-офф Полуфинал

Evil Geniuses — Natus Vincere — 2:0 Unfortunately, we suffer a defeat in the in the semi-finals! It was an intense match for us with a 0:2 in the series. GGWP @EvilGeniuses and GL next! We are out of the event but we thank our fans for the incredible support! 🙌#GONAVI #dota2 pic.twitter.com/gOWhDM1RKk

— Natus Vincere (@natusvincere) 18 марта 2018 г.