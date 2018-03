«Злые гении» выиграли «майнор» в Джакарте

Evil Geniuses взяла верх над китайской VGJ.Thunder в финале плей-офф GESC Indonesia Minor со счетом 2:0. «Злые гении», переигравшие в полуфинале Natus Vincere, стали триумфаторами турнира, получив 110 тысяч долларов. Кроме того, каждый из игроков команды заработал 150 очков DPC.

"Майнор" проходил в Джакарте. В соревновании принимали участие восемь команд. Общий призовой фонд составил 300 тысяч долларов.

Джакарта (Индонезия)

GESC: Indonesia Minor

Плей-офф Финал

Evil Geniuses — VGJ.Thunder — 2:0 Here at #GESCIndonesia we'll pull past them as Champions. EG Dota has claimed their first DPC event of the year! #BleedBlue pic.twitter.com/7kiqiIYnah

— Evil Geniuses (@EvilGeniuses) 18 марта 2018 г.