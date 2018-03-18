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«Злые гении» выиграли «майнор» в Джакарте
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«Злые гении» выиграли «майнор» в Джакарте 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Evil Geniuses взяла верх над китайской VGJ.Thunder в финале плей-офф GESC Indonesia Minor со счетом 2:0. «Злые гении», переигравшие в полуфинале Natus Vincere, стали триумфаторами турнира, получив 110 тысяч долларов. Кроме того, каждый из игроков команды заработал 150 очков DPC.
"Майнор" проходил в Джакарте. В соревновании принимали участие восемь команд. Общий призовой фонд составил 300 тысяч долларов.
Джакарта (Индонезия)
GESC: Indonesia Minor
Плей-офф  Финал
Evil Geniuses — VGJ.Thunder — 2:0  Here at #GESCIndonesia we'll pull past them as Champions. EG Dota has claimed their first DPC event of the year! #BleedBlue pic.twitter.com/7kiqiIYnah
— Evil Geniuses (@EvilGeniuses) 18 марта 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Сборная Украины снялась с WESG 2017 Na’ Vi взяла верх над Digital Chaos на "майноре" в Индонезии. Следующий соперник - Fnatic. Видео Женская сборная по CS:GO встретится со шведками в полуфинале WESG
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