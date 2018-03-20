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Анатан Ana Пхам покинул Echo International
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Анатан Ana Пхам покинул Echo International 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: CyberSport.ru
Об этом игрок объявил в своём аккаунте в «Твиттере».
В своём сообщение Анатан Пхам отметил, что открыт для предложений на первую, третью и четвёртую позиции.
Помимо Ana в составе коллектива выступали Грег Keyser Каллианиотис, Ли Forev Санг Дон, Вонг ChuaN Хок Чуан и Мартин Saksa Саздов.
Echo International подписала игроков команды The World в феврале 2018 года. Тогда Вонг ChuaN Хок Чуан заменил Авери SVG Сильвермана, который перешёл в VGJ.Storm. За прошедшие два месяца пятёрка не сыграла ни на одной квалификации или турнире.
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