Анатан Ana Пхам покинул Echo International

Об этом игрок объявил в своём аккаунте в «Твиттере».

В своём сообщение Анатан Пхам отметил, что открыт для предложений на первую, третью и четвёртую позиции.

Помимо Ana в составе коллектива выступали Грег Keyser Каллианиотис, Ли Forev Санг Дон, Вонг ChuaN Хок Чуан и Мартин Saksa Саздов.

Echo International подписала игроков команды The World в феврале 2018 года. Тогда Вонг ChuaN Хок Чуан заменил Авери SVG Сильвермана, который перешёл в VGJ.Storm. За прошедшие два месяца пятёрка не сыграла ни на одной квалификации или турнире.