Как петербургский иллюстратор взорвал соцсети, нарисовав советские фильмы в стиле аниме

Петербургский иллюстратор Дмитрий Грозов запустил паблик «ВКонтакте» Animotion, в котором перерисовывал кадры из фильмов в стилистике японского аниме. Но по-настоящему народная популярность и рост подписчиков в геометрической прогрессии к проекту пришла после того, как художник сделал серию по мотивам советского кино. Мы поговорили с Дмитрием о кавайной «Кавказской пленнице» и всеобщей ностальгии.

Я рисую всю жизнь, не помню себя без этого. В Челябинске окончил факультет графического дизайна, но не сказал бы, что это на меня особенно повлияло, я скорее самоучка. Перебрался в Петербург и по профессии е работал, сейчас я иллюстратор-фрилансер.

Паблик во «ВКонтакте» я завел несколько лет назад — он существовал как склад моих рисунков, который я обновлял раз в несколько месяцев. Заниматься им начал перед этим новым годом, на тот момент в нем было меньше тысячи человек — в основном мои друзья и знакомые.

Серия Animotion началась с шутки: мы с друзьями вели в чате обычную беседу киноманов. Один приятель разразился монологом о том, что сейчас снимают много ремейков и продолжений, но все они никуда не годятся. Было бы гораздо лучше, если бы по культовым картинам делали качественные мультфильмы, например, аниме или Disney . Разговор прервался фразой «Да ну, бред какой-то». После этого все разошлись спать, а я бросил монетку и между Disney и анимешками, у меня выпали последние. В такой стилистике я никогда не рисовал и не думал, что это кому-то понравится. Но поднялся такой ажиотаж, что я не смог остановиться на двух-трех картинках, и вот уже три месяца выкладываю по арту каждый день.

Первыми стали «Терминатор», «Чужие» и «Робокоп» — это одни из моих любимых фильмов. В основном я работал со старыми, культовыми картинами 80-90-х. Отвлекся разве что на «Черную пантеру» Marvel — она произвела на меня огромное впечатление. А в пятницу я сделал первую картинку по мотивам советской комедии, это был «Иван Васильевич меняет профессию». Я размышлял над тем, оставлять субтитр на английском, как раньше, или перевести — но когда наложил «Hello, Galochka? You`re gonna die!», сам засмеялся над тем, как это нелепо, и понял, что все нужно оставлять так. Дальше я ничего не контролировал, это был взрыв, столько лайков я у себя никогда не видел. Изначально фишка серии заключалась в том, что я совмещал несовместимое: с одной стороны были тестостероновые боевики с накачанными мужиками, с другой — милые мультфильмы. Именно этот контраст зацепил людей. Даже в комментариях под моими постами всегда резонанс, потому что туда приходят ругаться фанаты аниме с любителями старого кино. Когда я добрался до отечественных картин, я понимал, что мимо никто не пройдет, потому что это еще более дикий, неожиданные коктейль. Либо люди возмутятся, что я посягнул на святое, либо у меня появится возможность рассказать о фильмах, которые я люблю и которые многие из моих подписчиков не знают. Для меня это интересный способ популяризировать дорогие мне произведения.

За последние дни у меня накопилась не одна сотня пожеланий — люди просят меня нарисовать арт по их любимым фильмам, кидают деньги. Я ожидал, что аудитории в первую очередь будут интересны комиксы, но все, видимо, прониклись ностальгией и заказывают «Охотников за привидениями», «Терминатора», «Бегущего по лезвию». Не могу даже вспомнить, чтобы у меня хотя бы раз просили нарисовать что-то современное.