OG разгромила paiN Gaming на DreamLeague Season 9 по Dota 2

OG обыграла paiN Gaming в первом раунде нижней сетки на DreamLeague Season 9 по Dota 2. Матч завершился со счётом 2:0.

В следующем раунде состав встретится с проигравшим пары Team Liquid против Fnatic. Встреча пройдёт 23 марта, начало — в 17:30 по московскому времени.

РaiN Gaming заняла 7-8-е место и получила $ 7,5 тыс.

DreamLeague Season 9 стал 11-м майнором текущего соревновательного сезона. Чемпионат проходит в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд чемпионата составляет $ 300 тыс. и 300 рейтинговых баллов Pro Circuit.