Ещё
OG разгромила paiN Gaming на DreamLeague Season 9 по Dota 2
Далее:
Читайте также:
Ещё

OG разгромила paiN Gaming на DreamLeague Season 9 по Dota 2 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Советский спорт
OG обыграла paiN Gaming в первом раунде нижней сетки на DreamLeague Season 9 по Dota 2. Матч завершился со счётом 2:0.
В следующем раунде состав встретится с проигравшим пары Team Liquid против Fnatic. Встреча пройдёт 23 марта, начало — в 17:30 по московскому времени.
РaiN Gaming заняла 7-8-е место и получила $ 7,5 тыс.
DreamLeague Season 9 стал 11-м майнором текущего соревновательного сезона. Чемпионат проходит в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд чемпионата составляет $ 300 тыс. и 300 рейтинговых баллов Pro Circuit.
Чемпионат.com: последние новости
Evil Geniuses выиграли майнор GESC: Indonesia Dota 2 Minor Team Russia по CS:GO вышла в плей-офф WESG 2017 по CS:GO Амер Miracle- аль-Баркави пропустит DreamLeague Season 9
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков3
WADA разнесло МОК46
Шипулин прокомментировал выступление в Тюмени
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
В КХЛ произошла «драка сезона»3
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение