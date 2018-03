Team Secret приглашена на GESC: Thailand Dota2 Minor

We are heading to Bangkok in May for the Dota 2 @GESChampionship Minor. See you soon Thailand! 🇹🇭 #SecretFighting #GESCThailand pic.twitter.com/Z2LHeuTX6Y

— Team Secret (@teamsecret) 21 марта 2018 г.

Ранее SG e-sports отобралась на майнор через южноамериканскую квалификацию.

GESC: Thailand Dota2 Minor пройдет с 9 по 12 мая в Бангкоке, Таиланд. Восемь команд разыграют $300 тысяч и 300 очков DPC.