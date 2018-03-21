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Big God не прошла открытую квалификацию на EPICENTER XL
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Big God не прошла открытую квалификацию на EPICENTER XL 

CyberSport.ru 4 часа назад
Big God уступила Vici Gaming Potential в 1/4 финала открытых отборочных на мейджор EPICENTER XL и не вышла в закрытую квалификацию. Слоты в закрытых отборах достались Keen Gaming, Echo Gaming, Rock. Y и Team Serenity.
Сетки открытых китайских отборочных на EPICENTER XL:
21 марта начались закрытые китайские квалификации на EPICENTER XL. Участников разделили на две группы по четыре коллектива. По системе GSL определятся четыре команды, которые сыграют в плей-офф double-elimination. На LAN-финал поедет победитель отборочных.
Мейджор EPICENTER XL пройдёт с 27 апреля по 6 мая в Москве. 12 команд разыграют миллион долларов и 1,5 тыс. очков Dota 2 Pro Circuit. Пять коллективов получили приглашения, ещё пять прошли закрытые отборочные в СНГ, Европе, Северной Америке, Юго-Восточной Азии и Южной Америке. Последние два слота достанутся победителям китайской квалификации и Madness Qualifier, которая запланирована на 24 мая. Регистрация на ней доступна для команд из любого региона, но все поединки пройдут до одной победы на европейских серверах.
Участники EPICENTER XL:
Virtus.pro  Team Liquid
Team Secret
Natus Vincere
Newbee
Mineski
OG  Team Empire
compLexity Gaming
paiN Gaming
Китай
Madness Qualifier
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