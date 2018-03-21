Big God не прошла открытую квалификацию на EPICENTER XL

Big God уступила Vici Gaming Potential в 1/4 финала открытых отборочных на мейджор EPICENTER XL и не вышла в закрытую квалификацию. Слоты в закрытых отборах достались Keen Gaming, Echo Gaming, Rock. Y и Team Serenity.

Сетки открытых китайских отборочных на EPICENTER XL:

21 марта начались закрытые китайские квалификации на EPICENTER XL. Участников разделили на две группы по четыре коллектива. По системе GSL определятся четыре команды, которые сыграют в плей-офф double-elimination. На LAN-финал поедет победитель отборочных.

Мейджор EPICENTER XL пройдёт с 27 апреля по 6 мая в Москве. 12 команд разыграют миллион долларов и 1,5 тыс. очков Dota 2 Pro Circuit. Пять коллективов получили приглашения, ещё пять прошли закрытые отборочные в СНГ, Европе, Северной Америке, Юго-Восточной Азии и Южной Америке. Последние два слота достанутся победителям китайской квалификации и Madness Qualifier, которая запланирована на 24 мая. Регистрация на ней доступна для команд из любого региона, но все поединки пройдут до одной победы на европейских серверах.

Участники EPICENTER XL:

Virtus.pro Team Liquid

Team Secret

Natus Vincere

Newbee

Mineski

OG Team Empire

compLexity Gaming

paiN Gaming

Китай

Madness Qualifier