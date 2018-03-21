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DreamLeague включила Chappie и VANSKOR в голосование по матчу Team Empire. Они покинули коллектив в 2017 году
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DreamLeague включила Chappie и VANSKOR в голосование по матчу Team Empire. Они покинули коллектив в 2017 году 

CyberSport.ru 58 минут назад
Перед началом матча Team Empire против Team Secret на стрим DreamLeague Season 9 вывели хештеги, по которым в чате Twitch можно выбрать MVP поединка. В списке российской команды оказались Владимир Chappie Кузьменко и Иван VANSKOR Скороход, хотя их исключили из Empire в конце 2017 года.
На графике от DreamLeague портрет Андрея Ghostik Кадыка встретился дважды: напротив его ника и Ярослава Miposhka Найдёнова. А к Маркусу Ace Хёлгарду из Team Secret дизайнер поставил фотографию Густава s4 Магнуссона из OG. После хештегов зрителям показали подробную статистику Chappie и его винрейт на любимых героях.
Team Empire прошла на DreamLeague Season 9 через квалификацию для СНГ в феврале 2018 года. Chappie и VANSKOR к тому времени уже покинули команду. Их места заняли Максим Yoky Ким и Александр Nix Левин.
Team Empire
Александр «Nix» Левин Ростислав «fn» Лозовой Андрей «Ghostik» Кадык Максим «Yoky» Ким  Ярослав «Miposhka» Найдёнов
Майнор DreamLeague Season 9 проходит с 21 по 25 марта в Стокгольме. Участники разыгрывают $300 тыс. и 300 очков Dota Pro Circuit.
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