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VGJ.Thunder заменит Newbee на SL ImbaTV Invitational S5 по Dota 2
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VGJ.Thunder заменит Newbee на SL ImbaTV Invitational S5 по Dota 2 

Чемпионат.com 2 часа назад
Команда VGJ.Thunder сыграет вместо Newbee на StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 по Dota 2. Об этом говорится на сайте организатора. Причины изменений не раскрываются.
На турнире сыграют восемь команд. VGJ.Thunder и Na’Vi получили прямое приглашение, а Fnatic выиграла региональные отборочные в Юго-Восточной Азии. Остальные пять слотов поделят победители из Европы, Северной Америки, Южной Америки, СНГ и Китая.
StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 пройдёт с 11 по 15 апреля в Киеве (Украина). Призовой фонд соревнований составит $ 300 тыс. и 300 очков Pro Circuit.
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