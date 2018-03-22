VGJ.Thunder заменит Newbee на SL ImbaTV Invitational S5 по Dota 2

Команда VGJ.Thunder сыграет вместо Newbee на StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 по Dota 2. Об этом говорится на сайте организатора. Причины изменений не раскрываются.

На турнире сыграют восемь команд. VGJ.Thunder и Na’Vi получили прямое приглашение, а Fnatic выиграла региональные отборочные в Юго-Восточной Азии. Остальные пять слотов поделят победители из Европы, Северной Америки, Южной Америки, СНГ и Китая.

StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 пройдёт с 11 по 15 апреля в Киеве (Украина). Призовой фонд соревнований составит $ 300 тыс. и 300 очков Pro Circuit.