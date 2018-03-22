GRUBIE возглавили таблицу PGL PUBG Spring Invitational по итогам первого дня

Состав не опустился ниже топ-5 во всех четырёх играх и взял вторую карту с 17 убийствами. Россияне опередили Team Vitality несмотря на то, что та победила на первой и четвёртой картах. Коллектив отстал от «Грубых» из-за меньшего числа убийств (26 против 37) и неудачной третьей игры, в которой занял 13 место. Итоги первого дня:

Twitter.com GRUBIE прошли на турнир через европейские отборочные. После них Тарас Snoopykx Калинин подписал контракт с Team Empire. Вместо него в Бухарест поехал игрок AVANGAR Алексей «0nuqtive» Труфанов. PGL PUBG Spring Invitational 2018 проходит с 22 по 25 марта. 16 команд разыгрывают $100 тыс.