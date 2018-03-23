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Капитан «Веги» по CS:GO допускает, что команда достигла своего потолка
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Капитан «Веги» по CS:GO допускает, что команда достигла своего потолка 

Спорт-Экспресс 58 минут назад
Игрок Vega Squadron Дмитрий «jR» Червак извинился перед болельщиками за неудачное выступление команды на StarLadder & ImbaTV Invitational ChongQing 2018. Коллектив не смог выйти в плей-офф соревнования, проиграв на групповом этапе MVP PK и TyLoo. По словам киберспортсмена, «Акулы», вероятно, достигли своего потолка в развитии.
— Извините за отвратительную игру, команда переживает не лучшие времена последние полгода, и пока не знаем, как все исправить, — написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» jR. — Мы пытались делать свап позициями и сменить коллера но желаемого результата это не привнесло. Возможно мы достигли своего максимума как команда? Просто потому что за последнее время командная и индивидуальная игра у нас просто стоит на месте, а то и вовсе регрес идёт на фоне всех остальных команд.
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