Капитан «Веги» по CS:GO допускает, что команда достигла своего потолка

Игрок Vega Squadron Дмитрий «jR» Червак извинился перед болельщиками за неудачное выступление команды на StarLadder & ImbaTV Invitational ChongQing 2018. Коллектив не смог выйти в плей-офф соревнования, проиграв на групповом этапе MVP PK и TyLoo. По словам киберспортсмена, «Акулы», вероятно, достигли своего потолка в развитии.

— Извините за отвратительную игру, команда переживает не лучшие времена последние полгода, и пока не знаем, как все исправить, — написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» jR. — Мы пытались делать свап позициями и сменить коллера но желаемого результата это не привнесло. Возможно мы достигли своего максимума как команда? Просто потому что за последнее время командная и индивидуальная игра у нас просто стоит на месте, а то и вовсе регрес идёт на фоне всех остальных команд.