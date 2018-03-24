Ещё
Александр StrangeR Соломонов: последние результаты — это не то, чего мы ожидали
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр StrangeR Соломонов: последние результаты — это не то, чего мы ожидали 

Чемпионат.com 3 часа назад
Спортивный директор Team Empire Александр StrangeR Соломонов прокомментировал последние результаты состава по Dota 2.
«К сожалению, показанные на днях результаты — это явно не то, чего ожидали и мы, и наших фанаты. Тем не менее проблемы ясны, и работа над ошибками не заставит себя ждать. Благодарю всех за поддержку», — заявил Александр Соломонов.
На DreamLeague Season 9 Team Empire заняла 5-6-е место и заработала $ 15 тыс. Ранее команда заняла 5-8-е место на Captains Draft 4.0 и 5-6-е место на StarLadder i-League Invitational Season 4.
Чемпионат.com: последние новости
Vega Squadron покинула турнир SL ImbaTV Invitational ChongQing 2018 по CS:GO GODSENT и MVP PK прошли во второй этап WESG 2017 Fnatic обыграла OG на DreamLeague Season 9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой60
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ84
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
«Играл только Акинфеев»: почему разгромили россиян142
Трагедия в Милане: Загитова провалилась на ЧМ75
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей Прочее
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение