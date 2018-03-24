Александр StrangeR Соломонов: последние результаты — это не то, чего мы ожидали

Спортивный директор Team Empire Александр StrangeR Соломонов прокомментировал последние результаты состава по Dota 2.

«К сожалению, показанные на днях результаты — это явно не то, чего ожидали и мы, и наших фанаты. Тем не менее проблемы ясны, и работа над ошибками не заставит себя ждать. Благодарю всех за поддержку», — заявил Александр Соломонов.

На DreamLeague Season 9 Team Empire заняла 5-6-е место и заработала $ 15 тыс. Ранее команда заняла 5-8-е место на Captains Draft 4.0 и 5-6-е место на StarLadder i-League Invitational Season 4.