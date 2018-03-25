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FlyToMoon обыграла Vega Squadron на EPICENTER XL Madness
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FlyToMoon обыграла Vega Squadron на EPICENTER XL Madness 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Советский спорт
FlyToMoon вышла в финал квалификации EPICENTER XL Madness по Dota 2. В полуфинале команда обыграла Vega Squadron со счётом 2:0.
В решающем матче состав встретится с Team Kinguin. Матч пройдет 25 марта, начало — в 16:20 по московскому времени.
Madness-квалификация завершится 25 марта. Все игры проходят на европейском сервере до одной победы. Команда, которая выиграет отборочные, отправится в основную стадию мэйджора.
EPICENTER XL пройдёт с 27 апреля по 6 мая в Москве. Призовой фонд составляет $ 1 млн и 1500 очков Pro Circuit.
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