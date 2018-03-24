Участники Madness-квалификации на Epicenter по Dota 2

Evil Geniuses, Vega Squadron, Execration, Team Spirit, Alliance и другие в безумной войне за последний слот на мэйджоре по Dota 2.

«Это какое-то сумасшествие!» — скажите вы. Это Madness-квалификация — ответят организаторы турнира Epicenter. Последний слот на московский мэйджор разыграют в открытой квалификации, в которой может участвовать любая команда из любого региона. Условие только два: нужно зарегистрироваться на сайте Faceit и начать играть. Последним шансом побороться за место на LAN-финале воспользуются не только любительские составы, но и профессиональные команды, которым не повезло в основных квалификациях.

За три часа до старта чек-ина на отборы зарегистрировались 310 команд. Всех их посеят в сетку single elimination. Каждый матч, в том числе и финал, пройдет в формате bo1 и только на европейском сервере. Никакого права на ошибку. Только хардкор. Если вы все еще не осознаете масштабы события, то мы собрались только часть команд, которые зарегистрировали на Madness квалификацию. Однако стоит учитывать, что некоторые из них могут отказаться от участия в последний момент, ведь в это время проходят отборы и на другие турниры. Например, OpTic Gaming и Fnatic уже заявили, что не смогут поучаствовать. Но и без них будет весело.

Team Spirit (TSpirit) Отличная тренировка для Team Spirit, ведь команде предстоит играть в открытых квалификациях на The International. В отборах на Epicenter ребята не вышли из группы, но тогда они играли с заменой. В Madness Qual команда отправится в полном составе.

Vega Squadron (Vega) Vega, как и вся СНГ-сцена, переживает странные времена. Сначала у команды был явный спад, состав показал очень плохие результаты на LAN-финале The Bucharest Major, а до этого не выиграл ни одной карты на СНГ-квалификации к Epicenter. Сейчас команда пошла на подъем и уже пробралась в финал отборов на Starladder и сыграет в полуфинале квалы на MDL. Этот стрик побед можно продолжить и в Madness Qual.

Effect (EF) На отборах у Epicenter Effect не хватило одной карты, чтобы выйти в финал квалификации. Тогда команда только опробовала обновленный состав с iLTW. На открытую квалификацию к Epicenter «эффекты» зарегистрировались уже без него, а в основной пятерке значится тренер состава Арсений ArsZeeqq Усов.

Gambit (GMBT) На основных отборах к Epicenter Gambit смогла выйти в плей-офф, но первой покинула эту стадию. Сейчас команда борется за путевку на MDL, но каждый шаг по турнирной таблице дается ей с трудом. Может быть, в bo1 повезет больше?

Fly to Moon (FTMX) У них все еще нет организации, но они доходят до финальных стадий многих отборов. Команде с участие Silent и ALWAYSWANNAFLY удается обыграть практически любой состав из СНГ. Даже на отборах к Epicenter они играли в финале. Можно повторить.

Сложный мемас (SM_SM2) Как вы понимаете, этот мемас очень сложный, а пранк зашел слишком далеко. Игроки команды уверены, что их победа над Na'Vi и неплохое выступление на отборах к MDL — это совсем не случайность. А большинство из них уже имеют большой опыт в участии в открытых квалификациях к разным турнирам. Раз им удалось обыграть приглашенную команду, то что им эти ребята из Madness Qual?

KBU Кому какое дело, что за путевку на турнир будут бороться Vega и Spirit, когда можно сесть и посмотреть уютный стрим от КБУ? Может, очередная вариация команды и не выиграет путевку на турнир, но зато развлечет зрителей на Twitch. Это как шоу-матч на Epicenter, только не на сцене.

Кто еще? • Tarelka (команда с участием Funn1k, Scandal и т.д.) • MSA (команда с участием Alohadance, Sunlight и т.д.) • Team Kazakhstan (T-Kazakhstan, участники WESG)

Европа

Mad Lads (Mala) Опять весна, опять новый стак Троэльса Synderen Нильсена удивляет зрителей и участников европейских квалификаций. На MDL им удалось пройти всю сетку плей-офф до финала, где они закономерно уступили OG. Теперь перспективный европейский состав дошел до гранд-финала отборов на Starladder. Эти ребята набираются опыта быстрее, чем все остальные команды региона.

Alliance (4lliance) Фанаты Alliance, кажется уже ни на что не надеются. Они полгода ждали, когда Джонатан Loda Берг соберет состав, потом еще несколько месяцев ожидали возвращения игроков в строй, а как только начались официальные матчи последние надежды полетели в трубу. Пока у Alliance из чемпионского только аналитика патчей. Команда даже на WESG вылетела в числе первых. Пришла пора наверстывать упущенное.

ex-PENTA (PENTA-) Пока Reddit строит теории о том, что Аливи w33 Омар будет с Романом Resolution Фоминком, сам мидер продолжает выступать в бывшем составе PENTA. Команда не может похвастаться высокими результатами, но зато отличается стабильностью.

Final Tride (Tribe) Шведы из Final Tribe быстро выбрались из статуса просто шведского стака и даже успели съездить на LAN-финал в Индонезию. Конечно, положительным результатом проигрыш перуанцам из Infamous назвать вряд ли можно, зато зрители оценили их сплоченность. Может, они не выиграют Madness Qual, но зато могут красиво закинуть почти выигранную карту!

Bulldog (BBBB) Главный конкурент KBU по просмотрам на Twitch. AdmiralBulldog в очередной раз собрал вполне боеспособный состав из неплохих игроков, чтобы просто развлечься и порадовать зрителей. Конечно, чемпион TI3 будет не прочь посетить Москву, но его жизненные цели уже далеки от профессиональной сцены. А вот повеселиться — это для него.

KingDRA (KingDRA) Именно такие команды и называют европейскими стаками. Kingdra собрали тех, кому не удастся найти себе место в тир-1 или даже тир-2 командах. Но при этом у игроков за спиной большой соревновательный и игровой опыт, а также разгромный проигрыш OG в финале европейских отборов на EPICENTER.

Team Kinguin (SNGDOTA) Под звучным названием СНГ-дота в Madness Qual неожиданно сыграют поляки. Team Kinguin в полном составе будут штурмовать сетку bo1. «Пингвины» в региональной квалификации пробились в плей-офф, но покинули эту стадию первыми. Игроки были очень недовольны своим исполнением и обещали исправиться. Будем ждать.

Кто еще? • 5ANC (вчера команда объявила о дизбанде, так что участие под большим вопросом) • FFMNP (Ar1se, Niqua) • DinRos (MILAN, sssSpartan) • SSINT (традиционный стак sQreen)

Юго-Восточная Азия

Clutch Gamers (CG123) Интернациональный состав Clutch Gamers, собранный по крупицам из всех регионов, успел засветиться только на региональных турнирах. Игроки разъехались, чтобы участвовать в WESG в национальных сборных, искали игрок на замену Black и просто пропустили все квалификации. Так что Madness Qual можно будет назвать их большим дебютом.

Execration (XCTN) Execration в середине сезона все также нестабильны, как и на его старте. Они могут проиграть Team Admiral, а потом бороться за выход на майнор с Fnatic. А потом снова обыграть тех же Admiral, но уже на региональном турнире. В этот раз им придется бороться не только с собственной нестабильностью, но и с высоким пингом.

Admiral (Admirall) Admiral внезапно появились на SEA-сцене, наделали шуму своим анонсом, а потом также быстро пропали с радаров. Зато благодаря именитому составу им достаются приглашения в региональные отборы. Сейчас даже не вся команда находится на тренировочной базе. Судя по инстаграму, капитан Джимми Demon Хо будет участвовать в квалификации не из Азии, а из Америки.

Северная и Южная Америка

Evil Geniuses (Team EG) Проигрыш в финале квалификации на Epicenter — это нелепая случайность, которую EG нужно срочно стереть из собственной истории. У Артура Arteezy Бабаева лагал интернет, кто-то был не в настроении, а третий вообще встал не с той ноги. «Злые гении» в этой открытой квалификации смотрятся как слон в посудной лавке, учитывая, что команда уже готова соперничать с лучшими составами мира. Но фактор пинга и bo1 еще никто не отменял. Даже сильнейшие команды могут проиграть интересной заготовке от стабильного коллектива.

Team VGJ.Storm (_IDC) Новый американский состав Team VGJ не может не радовать их владельцев. За последние пару дней коллективу удалось обыграть compLexity Gaming, OpTic Gaming, Digital Chaos и даже Evil Geniuses. Они быстро и легко выбрались в главные претенденты на место текущих топ-2 региона. Им даже удалось оформить один из крупнейших камбеков в истории дисциплины. А нужно-то было всего лишь дать Явару Yawar Хассану раскрыться.

IMT (Korea) Говорят, что корейская эпоха уже прошла. Immortals на DreamLeague показали совсем слабую игру, а их встреча с Team Empire была похожа на обычный рейтинговый матч с полным отсутствием идеи и координации. Но зато теперь ничто не будет отвлекать их от Madness Qual. А уж эти ребята знают толк в bo1 и неожиданных заготовках.

Digital Chaos (APDota) Digital Chaos снова переживает не лучшие времена. Судя по всему, команда уже успела потерять хардлайнера. Дэвид Moonmeander Тан убрал со своей страницы в твиттере все опознавательные знаки организации и уже несколько дней отсутствует в официальных матчах. Сейчас команда играет с заменой, но на Madness Qual зарегистрирована старым составом. Еще есть немного времени, чтобы найти подходящего стендина или уговорить Майкла ixMile88 Ганнама.

Blue Pikachu (PikachuB) Команда, у которой почти нет надежд, зато есть запоминающееся имя. «Пикачу» продолжают получать приглашения в закрытые квалификации в Америке не потому, что они могут сравниться по силе с другими составами, а потому что звать больше некого. Но зато они так приелись постоянным зрителям отборов, что даже Madness Qual без них будет уже не той.

G-Pride (Gpride) Команда из Южной Америки, которая совершила самый внезапный прорыв за последний месяц. Им удалось выйти в финал региональной квалификации на Starladder, обыграв Infamous и Mad Kings. И обеспечить себе место в четвертьфинале отборов на MDL, проиграв пока только SG e-sports. Из знакомых имен в этой команде — Алексис Greedy Вентура, участник франкфуртского мэйджора в составе Unknown, и Алекс Masoku Давила.

Mad Kings (MK-) Разношерстный состав из разных стран Южной Америки давно держится хвостом за лидерами региона. Им пока не удается выиграть ни одной квалификации, да и попадание в финал было бы для них чудом. Но зато за этими ребятами будут следить комментаторы из Перу. Кто еще?

• GoPro (Husky, SMD) • C-ES (Annihilate, MJW) • Stars e-Sports Старт Madness-квалификации на Epicenter назначен на 16:00 по московскому времени. Трансляции разных команды можно будет найти на Twitch. И пусть выживет сильнейший!