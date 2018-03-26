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OpTic Gaming выиграла отборочные SL ImbaTV Invitational S5
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OpTic Gaming выиграла отборочные SL ImbaTV Invitational S5 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Советский спорт
OpTic Gaming обыграла Immortals в финале североамериканской квалификации StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 по Dota 2. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Команда стала шестым участником чемпионата. Приглашения на турнир получили VGJ.Thunder и Natus Vincere. SG e-sports, LGD Gaming и Fnatic выиграли региональные отборочные. Оставшиеся два места займут победители квалификаций в Европе и СНГ.
StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 получит статус майнора. Чемпионат пройдёт с 11 по 15 апреля в Киеве (Украина). Участники сразятся за призовой фонд в $ 300 тыс. и 300 рейтинговых баллов Pro Circuit.
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