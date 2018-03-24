Mixwell: «NBK сказал, что следующие несколько недель будут самыми сложными в моей жизни»

На канале G2 Esports опубликовали ролик с буткемпа команды, где участники состава познакомились с Оскаром mixwell Канэлласом. По словам Натана NBK Шмитта, в будущем mixwell сможет делать все, что захочет, а Дан apEX Мадесклер и Кэнни kennyS Шраб получат больше свободы для агрессивных действий.

«В недалеком будущем и в будущем в целом я вижу Оскара в качестве такого себе столба команды, где он может делать все, что захочет, — рассказал NBK. — Даже брать вторую AWP, если потребуется. Прежде всего я хочу, чтобы он чувствовал себя комфортно с командой и с его ролью в игре. Думаю, мы сможем лучше балансировать, чем прежде. ApEX и kennyS получат больше свободы для агрессивных действий и всегда найдут поддержку у более пассивных напарников».

«Натан сказал, что следующие несколько недель будут самыми сложными в моей жизни, — заявил mixwell. — Я не говорю на французском. Этот аспект становится лучше день за днем, но не так быстро, как я хотел бы. Тем не менее, я уверен в себе и сделаю все, что потребуется».

«Думаю, Оскару еще предстоит научиться многим вещам. Особенно выучить французский, — сообщил kennyS. — Сейчас для него все сложновато. Нужно понимать новый игровой стиль, координирование, язык. Поэтому он сфокусирован на многих вещах. Однако он достаточно хороший и опытный игрок. В противном случае ему было бы невероятно сложно».

Канэлласа взяли на испытательный срок в G2 Esports в начале марта. До этого команда исключила Ришара shox Папильона и тренера Эдуарда SmithZz Дюбордо. Позже в подкасте на канале G2 на Twitch shox рассказал, что хотел кардинально изменить состав команды, но не нашел поддержки у большинства игроков. По словам Папильона, он желал исключить NBK и apEX, а на их места пригласить SmithZz и Кевина Ex6TenZ Дроланса. KennyS был не против перестановок, но Алехандре Bodyy Пианаро не поверил в будущее такого ростера.

После исключения Папильона apEX сообщил, что следующие несколько месяцев станут определяющими для текущего состава G2. Он также заявил, что shox никогда не вернется в этот состав, но может выступить в следующих ростерах организации.