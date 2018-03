Ghost Gaming стала победителем PGL PUBG Spring Invitational 2018

По итогам 16 матчей коллектив расположился на первой строчке с 6155 очками.

Here are the final FINAL standings of the #PGLPUBG Spring Invitational. GG to all the teams. You're all chicken dinner winners in our book. pic.twitter.com/qEHO2yUjYi

— PGL (@pglesports) 25 марта 2018 г.

Распределение призового фонда:

1 место: Ghost Gaming — $50,000 2 место: Grubie — $20,000 3 место: FaZe Clan — $9,000 4 место: Team Kinguin — $5,000 с 5 по 8 места: Oh My God, Team Vitality, MVP, Team SoloMid — $2,000 с 9 по 16 места: OGN Entus Ace, Spacestation Gaming, Snake eSports, SunSister Suiciders, eUnited, LGD Gaming, Tainted Minds, Team Secret — $1,000 PGL PUBG Spring Invitational 2018 проходил с 22 по 25 марта в Бухаресте, Румыния. Призовой фонд турнира составлял $100 тысяч.