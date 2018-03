VGJ и compLexity Gaming обвинили Mars Media и GESC в фаворитизме

VGJ и compLexity Gaming совместно осудили Mars Media и GESC за неодозначное расписание квалификаций на MDL Changsha Major и GESC: Thailand Minor. Они заявили, что администраторы турниров намеренно потакают одним командам из Северной Америки и вредят другим.

Our GESC Thailand Grand Finals match has been preceded by a 15 minute joint protest with @complexity against the actions of the MDL and to a lesser extent, GESC admins. (1/3)— Team VGJ (@Team_VGJ) March 25, 2018

Перед гранд-финалом квалификации на GESC Thailand мы с compLexity Gaming устроили 15-минутный протест против администраторов MDL и — в меньшей степени — администраторов GESC

Over the past days these admins have shown preferential treatment to certain teams and have unilaterally forced other teams into unreasonable schedules or even competitive disadvantages. (2/3)— Team VGJ (@Team_VGJ) March 25, 2018

В последние дни эти администраторы давали преференции одним командам и вынуждали другие коллективы играть по неразумному расписанию, а то и ставили их в невыгодное положение

Both organizations have reached out to Valve for assistance in future matters of this kind. Thanks for your patience and support. (3/3)— Team VGJ (@Team_VGJ) March 25, 2018

Оба клуба обратились к Valve с просьбой помочь, если такие ситуация повторятся. Спасибо за терпение и поддержку

VGJ.Storm также сообщила, что гранд-финал квалификации GESC: Thailand Major пройдёт в формате до двух побед, а не до трёх. Команда уже начала игру против compLexity Gaming. После этого VGJ.Storm проведёт серию до трёх побед в финале отборочных на MDL Changsha Major.

Решающие матчи на квалификация к MDL Changsha Major и GESC: Thailand Major проходят с 24 по 25 марта. 24 числа compLexity Gaming пришлось сыграть две серии в формате best-of-3 подряд. Коллектив одолел OpTic Gaming в финале нижней сетки отборочных GESC (2:1), но уступил VGJ.Storm в 1/2 финала квалификации MDL (1:2). OpTic получила день перерыва между аналогичными матчами: на момент публикации команда играет первую карту полуфинала MDL NA Qualifier с Evil Geniuses.