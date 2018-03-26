Pieliedie спасал всех, кроме себя. Статистика DreamLeague Season 9

Пользователи reddit опубликовали итоговую статистику майнора DreamLeague Season 9, который завершился 25 марта в Стокгольме. Для анализа команд и героев они использовали данные ресурсов Open Dota, DotaBuff и datdota.

Статистика по командам:

Team Secret не проиграла ни одной карты за турнир (9-0);

paiN Gaming не выиграла ни одной карты за турнир (0-4);

Самая длинная игра: Fnatic vs Team Liquid — 56:09;

Самая короткая игра: Fnatic vs Team Liquid — 17:23.

Статистика по игрокам:

Больше всего убийств в одном матче: 22 фрага у 7ckngMad на Razor;

Больше всего смертей в одном матче: 13 смертей у pieliedie на Rubick и Ancient Apparition;

Больше всего ассистов в одном матче: 31 ассиста у pieliedie на Rubick;

Лучший KDA с нулем смертей: 31 у Ghostik на Nature's Prophet;

Лучшее лечение: 17 355 у pieliedie на Warlock;

Лучший урон по героям: 51 550 у Abed на Gyrocopter;

Лучший урон по зданиям: 12 988 у Ace на Lone Druid;

Установлено Observer Wards: 19 вардов от Heen на Ancient Apparition;

Установлено Sentry Wards: 26 вардов от pieliedie на Warlock.

Статистика по героям:

Самый выбираемый герой: Sand King (17 матчей, 64,7% побед);

Самый запрещаемый герой: Chen (27 банов в первой стадии).

DreamLeague Season 9 прошел с 21 по 25 марта в Стокгольме. Чемпионом турнира стала Team Secret, которая в финале обыграла коллектив Fnatic со счетом 3:0.