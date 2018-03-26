Людвиг «zai» Уолберг: Virtus.pro не так непобедимы, как многие считают

«Они банально сильнее нас в вопросе исполнения на своих ролях. К тому же мы не исследовали тщательно их игру, т.к. времени практически не было. Но они однозначно не так непобедимы, как многие считают.

Если говорить об их сильных сторонах — это драфты, они очень жесткие. Но если их передрафтить, то и победить будет гораздо легче. Также в игре с ними нельзя отдавать инициативу и до последнего гнуть свою линию», — рассказал Уолберг в итервью gameinside.ua.

OpTic Gaming уступила Virtus.pro со счетом 0:2 в четвертьфинале The Bucharest Major.

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