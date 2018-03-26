Ещё
Трансляцию DreamLeague Season 9 в пике смотрело 918 тыс. зрителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трансляцию DreamLeague Season 9 в пике смотрело 918 тыс. зрителей 

CyberSport.ru 57 минут назад
Фото: CyberSport.ru
Esc.watch опубликовал статистику просмотров девятого сезона DreamLeague. Пик зрителей на всех трансляциях составил 918,8 тыс. На англоязычном стриме был зафиксирован максимальный онлайн 91,3 тыс., а на русскоязычном — 48,2 тыс. С учетом китайских зрителей, самым популярным матчем турнира стал поединок между Newbee и Fnatic, а без китайских зрителей — финал между Fnatic и Team Secret.
DreamLeague Season 9 прошел с 21 по 25 марта в Стокгольме. Чемпионом турнира стала Team Secret, которая обыграла Fnatic в финале со счетом 3:0.
CyberSport.ru: последние новости
Zai о Virtus.pro: «Она совсем не так сильна, как многие думают» Team Liquid сыграет со Fnatic в полуфинале верхней сетки DreamLeague Season 9 SG e-sports и Keen Gaming сыграют в плей-офф WESG 2017
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык16
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас42
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Плющенко обратился к Загитовой157
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение