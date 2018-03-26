Трансляцию DreamLeague Season 9 в пике смотрело 918 тыс. зрителей

Esc.watch опубликовал статистику просмотров девятого сезона DreamLeague. Пик зрителей на всех трансляциях составил 918,8 тыс. На англоязычном стриме был зафиксирован максимальный онлайн 91,3 тыс., а на русскоязычном — 48,2 тыс. С учетом китайских зрителей, самым популярным матчем турнира стал поединок между Newbee и Fnatic, а без китайских зрителей — финал между Fnatic и Team Secret.

DreamLeague Season 9 прошел с 21 по 25 марта в Стокгольме. Чемпионом турнира стала Team Secret, которая обыграла Fnatic в финале со счетом 3:0.