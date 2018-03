«Настоящий бро». Как Sylar отомстил Ame за неуважение к BurNIng

22 марта в матче Dota2 Professional League Season 5 — Top League VGJ.Thunder одолела LGD Gaming со счетом 2:0. На второй карте игрок VGJ Лю Sylar Цзяцзюнь припомнил сопернику из LGD Вану Ame Чуньюю его неуважительный поступок на The International 2017. В конце второй карты, когда LGD написала GG WP в чате, Sylar пошел под фонтан оппонента и выложил все предметы. Портал VPEsports проанализировал инцидент.

Поступок Sylar — отсылка к неуважительной манере игры Ame на TI7. Тогда LGD выиграла у Invictus Gaming в нижней сетке турнира. В конце матча Ame разбил все предметы на хайграунде соперника, играя за Anti-Mage. Фанаты iG из Китая восприняли момент как неуважение к Сюю BurNIng Чжилэю, для которого Anti-Mage — один из сигнатурных героев. Ранее Ame неоднократно обзывал Чжилэя «черепахой» в матчмейкинге, что считается оскорбительным высказыванием в Китае. Подробнее об инциденте можно прочесть в нашем материале. После игры на DPL Season 5 Sylar написал BurNIng, что бросил все предметы под фонтан для него. Чжилэй сперва не понял, о каком матче идет речь, но затем Sylar уточнил, что VGJ.Thunder встречалась с LGD Gaming. В конце переписки Sylar добавил, что отомстил за BurNIng. Поступок китайца одобрили фанаты из Китая. Один из болельщик написал в Weibo: «Если это не любовь, то что?», а другой назвал Цзяцзюня «настоящим бро». После матча на DPL Season 5 LGD Gaming и VGJ.Thunder дважды встречались в квалификации к EPICENTER XL. Оба матча завершились победой LGD, а тиммейты Ame не забыли о поступке Sylar. Первый матч LGD выиграла со счетом 2:0. В конце первой карты Лу Somnus丶M Яо (Maybe) начал выкладывать и уничтожать свои предметы, играя на Outworld Devourer. На второй карте Ame, Maybe и Ян Chalice Шэньи купили несколько Urn of Shadows и сбросили их под фонтаном оппонента. В Китае Urn означает шкатулку, в которой хранят прах покойников.

Vpesports.com Во второй раз в отборочных к EPICENTER команды встретились в финале. Матч завершился со счетом 3:0. На каждой карте после того, как VGJ.Thunder писали GG WP, игроки LGD покидали сервер.

В итоге после поступка Sylar LGD Gaming выиграла 15 матчей подряд. Команда прошла отборочные на мейджор EPICENTER XL и майнор StarLadder ImbaTV Invitational Season 5, а 29 марта начнет путь на Dota 2 Asia Championships 2018.