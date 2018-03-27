Джеки EternaLEnVy Мао: надеюсь Valve изменит распределения мест по квалификациям

Игрок команды Fnatic по Dota 2 Джеки EternaLEnVy Мао высказал мнение о том, как должны быть распределены квалификационные мест на The International 2018.

«Я надеюсь, что Valve изменит принцип распределения слотов на квалификациях. Было бы безумием снова отдать большинство мест китайским командам. Они также должны учесть распределение очков Dota Pro Circuit, чтобы определить какие регионы заслужили большее количество мест.

Я хочу прояснить, что топ-8 здесь не имеет значения. Принцип распределения мест на региональных квалификациях должен опираться на остальных участников, которые не вошли в восьмёрку лидеров», — написал Мао в «Твиттере».

На прошлом турнире серии The International по три слота досталось командам из Китая и Юго-Восточной Азии. По два места получили участники из Европы и Северной Америки. Последние две путёвки поделили победители квалификаций в СНГ и Южной Америке.

Сейчас в топ-8 вошли Virtus.pro, Team Liquid, Team Secret, Newbee, Vici Gaming, VGJ.Thunder, Evil Geniuses и Natus Vincere. VP набрала 7197 очков и гарантировала себе приглашение на The International 2018. С 9-го по 16-е места расположились Mineski, Fnatic, OG, LGD Gaming, TnC Pro Team, LFY, coL и Immortals.