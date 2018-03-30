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Мила Алиева: отсутствие обязательных открытых отборочных — недоработка Valve
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Мила Алиева: отсутствие обязательных открытых отборочных — недоработка Valve 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Главный региональный
Комментатор студии RuHub по Dota 2 Мила Mila Алиева высказала недовольство тем, как GESC проводит отборочный этап для майнора в Таиланде. Алиева раскритиковала организаторов за отсутствие открытых квалификаций и предложила сделать их обязательным условием для рейтинговых соревнований
«GESC интересная организация, которая пригласила в закрытые квалификации только 4 СНГ команды. Также не было открытых квалификаций, и мне очень интересно, какой логикой руководствуются организаторы, которые выдают слоты? Не дали слот Effect. Объективно у таких команд мало шансов против Team Secret, Liquid, VP и так далее, но это не отменяет того, что я в упор не понимаю, по какому признаку выбирают коллективы.
И почему 4? Команды, получившие слоты: Vega, Team Empire, Team Spirit и Na’Vi. Забавно, что я была на сто процентов уверена, что открытые квалификации входят в обязанность миноров-мажоров. Но такого правила нет. Считаю что это серьёзная недоработка от Valve, которую, надеюсь, они в будущем времени пофиксят», — написала Алиева в «Телеграме».
В СНГ-квалификации GESC: Thailand Dota 2 Minor сыграют Vega Squadron, Team Spirit, Natus Vincere и Team Empire, Победитель получит путёвку на LAN-финал.
GESC: Thailand Dota 2 Minor пройдёт с 9 по 12 мая в Бангкоке (Тайланд). Победитель получит $ 100 тыс. и 150 очков Pro Circuit.
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