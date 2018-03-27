Virtus.pro и Effect сыграют в одной группе на DAC 208 по Dota 2

Организаторы турнира Dota Asia Championship 2018 провели жеребьёвку группового этапа соревнований.

В группу A попали Team Liquid, Newbee, Vici Gaming, TnC Pro Team, OG, OpTic Gaming и Keen Gaming. В группе B сыграют Team Secret, Virtus.pro, Invictus Gaming, Evil Geniuses, Mineski, VGJ.Thunder, Effect и paiN Gaming.

Групповая стадия пройдет по круговой системе с форматом матчей до одной победы (best-of-one). По её результатам четверка лучших сыграет в верхней сетке соревнований, восемь команд отправятся в нижнюю сетку и четыре участника покинут соревнования.

Dota Asia Championship 2018 получил статус мэйджора. Турнир пройдёт с 29 марта по 7 апреля в Шанхае (Китай). На чемпионате разыграют $ 1 млн и 1,5 тыс. очков Pro Circuit.