Virtus.pro сыграет с Team Liquid в плей-офф DAC 2018

По итогам стыковых матчей в плей-офф вышли Evil Geniuses, Team Liquid, OpTic Gaming и Vici Gaming.

Dota 2 Asia Championship 2018 проходит с 29 марта по 7 апреля в Шанхае, Китай. Призовой фонд чемпионата составляет $1 миллион и 1 500 очков DPC.