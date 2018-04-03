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Virtus.pro сыграет с Team Liquid в плей-офф DAC 2018
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Virtus.pro сыграет с Team Liquid в плей-офф DAC 2018
Советский спорт
1 час назад
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Советский спорт
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По итогам стыковых матчей в плей-офф вышли Evil Geniuses, Team Liquid, OpTic Gaming и Vici Gaming.
Dota 2 Asia Championship 2018 проходит с 29 марта по 7 апреля в Шанхае, Китай. Призовой фонд чемпионата составляет $1 миллион и 1 500 очков DPC.
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